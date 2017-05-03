القسام تمهل إسرائيل 24 ساعة لتلبية مطالب الأسرى.. ومحللون: هذا الإنذار يهدف لتحريك صفقة “تبادل أسرى”

(أنحاء) – وكالات :-
أمهلت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إسرائيل 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى، ودعت الجماهير إلى النفير اليوم الأربعاء في يوم غضب وطني لمساندة المضربين.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتائب أبو عبيدة في كلمة مسجلة “نحذر العدو من تجاهل مطالب الأسرى العادلة المشروعة، ونقولها بوضوح إننا نمهل قيادة العدو 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى”.
وأضاف أن الكتائب ستدفّع العدو ثمن كل يوم يتأخر فيه عن تلبية مطالب الأسرى، وقال “سنقوم كل يوم بتحديث القوائم المرتبطة بصفقة تبادل الأسرى بزيادة ثلاثين أسيرا على القوائم، مقابل كل يوم يتأخر فيه العدو عن تلبية مطالب الأسرى المشروعة”.
وأكد أن حركة حماس تساند الأسرى وتقف إلى جانبهم، مشيرا إلى أن مسيرات خرجت في غزة اليوم الثلاثاء للتضامن معهم والمطالبة برفع الحصار الظالم على القطاع.
وأهاب أبو عبيدة بالجماهير في الضفة إلى النفير الأربعاء في يوم غضب وطني لمساندة الأسرى، وختم بالقول “إننا كما عودنا أسرانا وشعبنا سنظل الأوفياء لقضيتهم، نحمل لواءها ونقاتل دونها حتى يأذن الله لأسرانا بالحرية”.
ويخوض الأسرى الفلسطينيون منذ 17 أبريل/نيسان الماضي إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد، للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.
قال محللون فلسطينيون، إن المهلة التي وجهتها كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، تعتبر رسالة للحكومة الصهيونية، من أجل دفعها لتحريك صفقة “تبادل أسرى”، وأمهلت كتائب القسام، الكيان الصهيوني 24 ساعة للاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم كتائب القسام ، أبو عبيدة، في كلمة مسجلة أذاعتها قناة الأقصى، المقربة من حماس مساء أمس “الثلاثاء”، إن كتائب القسام ستزيد 30 أسيراً فلسطينياً على قوائم صفقة تبادل الأسرى، مقابل كل يوم تأخير في الاستجابة لمطالب المضربين”.
ويقول المحلل السياسي، حمزة أبو شنب، إن خطاب كتائب القسام حمل رسالة موجهة من أجل العمل على تحريك صفقة تبادل أسرى بين حماس والكيان الصهيوني، ورأى أبو شنب في حديثه للأناضول أن الخطاب سيطرح حراكًا أكثر جدية في قضية الأسرى الإسرائيليين المأسورين لدى حماس.
وتابع:” كما وسيزيد من المحاولات الإسرائيلية لاستكشاف ما تمتلكه حماس من أسرى إسرائيليين”، وشدد أبو شنب على أن حديث الناطق باسم القسام بلغة الأرقام وإعطاء إسرائيل مهلة محددة لتنفيذ مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، جاء في سياق جدية حماس في التعامل مع هذه القضية.
واستدرك بالقول:” كما وأنه خطاب يشكل ضغطًا على إسرائيل”، واتفق أبو شنب، مع الكاتب والمحلل مصطفى الصواف، في أن الخطاب جاء لتحريك صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل.
وتمت صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل أكتوبر2011 برعاية مصرية، أُفرج من خلالها عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته “حماس” 2006.