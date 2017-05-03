3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة النقل تعتزم إنشاء 3 مطارات جديدة بالمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تعتزم هيئة الطيران المدني إنشاء 3 مطارات جديدة ليرتفع عدد المطارات في المملكة من 27 إلى 30 مطاراً، إلا أنه لم يحدد مواقع هذه المطارات.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان خلال جولة له أمس الثلاثاء على مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، أن هيئة الطيران المدني تخطط لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة إلى 8 ملايين شخص.

وأضاف الحمدان، أن بعض الجزئيات في مطار الملك عبدالعزيز الجديد أنجزت بنسبة 100% وجزئيات أخرى أنجزت بنسبة 90%، مشيراً إلى أن هناك 25 مهندساً سعودياً كلفوا بالعمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

كما أكد وزير النقل على أن جميع أعمال البنية التحتية لمشروع مطار الملك عبدالعزيز أنجزت، وأن الطرق والجسور التي تربط بين صالات المطار اكتمل تنفيذها، فيما اكتملت الطرق التي تربط المطار بجدة بنسبة 90%، وأن طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز سيفتتح أمام حركة المرور قريباً، حسب “عكاظ”.

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