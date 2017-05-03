تسجيل 55 مشاركة للمنافسة على “جوائز الاعتدال”.. واستقبال المشاركات يستمر حتى سبتمبر 2017

(أنحاء) – جدة :-
كشف الدكتور الحسن يحيى الصعدي آل مناخرة مدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال انه تم حتى الْيَوْمَ تسجيل 55 مشاركة نوعية للدخول في منافسة جوائز الاعتدال التي أعلن عنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل منتصف يناير الماضي في 3 فروع وتستمر حتى مطلع شهر سبتمبر 2017 م.
وأضاف: “المركز يتوقع استقبال عدد كبير من المشاركات في ظل الاستفسارات التي تردنا يوميا، ولكن باعتبار أن كثير من فروع الجائزة يحتاج إلى تجهيز مثل الأفلام القصيرة والبحوث فإن ذلك يتطلب بعض الوقت لتسليمها”.
وبين: “الفروع الثلاثة التي تشملها المسابقة هي فرع المحتوى الإعلامي ويندرج تحت الأفلام القصيرة والمحتوى الرقمي، والمحتوى المعرفي ويشمل الدراسات الإحصائية الكمية والبحوث، والشراكة المجتمعية وتشمل المبادرات المؤسساتية والفردية الإبداعية”.
وتابع آل مناخرة: “نعمل بشكل واسع على التعريف بالجائزة في كل مناطق السعودية من خلال ورش عمل مع ممثلين للجامعات ومن خلال الإعلام بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، خاصة أنها تتعلق بموضوع مهم ويمس حياتنا بشكل مباشر، وليتحقق الهدف الذي وضعت من أجله الجائزة وهو نشر ثقافة الاعتدال، والتعبير عنها من خلال المخرجات التي تقدم للمشاركة في التنافس على الجوائز”.
وأكد الدكتور آل مناخرة أن الجائزة تضع لها أهداف وطنية كبيرة، في مقدمتها إبراز الصورة الحقيقة للملكة العربية السعودية في مجال الاعتدال من خلال مجالات الجائزة، ودعم وإبراز الجهود الرائدة والمبدعة التي يقوم بها الأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه، وتشجيع روح المبادرة المتميزة والقدوة في مجال الاعتدال بكافة أشكاله، وتأصيل مفهوم ثقافة الاعتدال في كافة المجالات على المستوى المحلي والعربي”، مشير إلى أن الجائزة تسعى لأن تكون مقصد ومرجع عالمي في الاعتدال ومكافحة التطرف بكافة أشكاله.
يشار إلى أن جائزة الاعتدال وزعت بمقدار 200 ألف ريال للأفلام القصيرة، و100 ألف ريال للرسوم المتحركة، و50 ألف ريال للتصوير، و50 ألف ريال للفنون الرقمية، و100 ألف ريال للدراسات الإحصائية الكمية، و150 ألف ريال للترجمة، و100 ألف للمبادرات الابداعية الفردية، و150 ألف للمبادرات المؤسساتية الابداعية.