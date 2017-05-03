صور | الحفريات والمشاريع المتعثرة تغطي كافة أرجاء محافظة شرورة

(أنحاء) – محمد الرساسمة – شرورة :-
تعاني جميع طرق محافظة شرورة من كثرة الحفريات والمشاريع المتعثرة والذي يغطي كل أرجاء المحافظة، ويشوه منظر عروس الربع الخالي، مما أثار حفيظة الكثير من أهالي المحافظة.
وأوضح المواطن صالح الصيعري بأن المحافظة ومنذ تسع سنوات وهي بهذا المنظر المخجل، مضيفاً: “ننتظر المجلس البلدي أن يقوم بدوره على أكمل وجه”.
كما كشف المواطن مازن المالكي أحد العاملين بمحافظة شرورة عن معاناته المريرة بسبب تضرر مركبته بأضرار جسيمه كلفته مبالغ طائله متسائلاً عن غياب المسئول والجهات الرقابية.
الجدير بالذكر بأن المحافظة تعاني كثافةً سكانية متزايدة بسبب ظروف عمليات عاصفة الحزم مما جعل تلك المشاريع المتعثرة سبباً في إزدحام الطرق تارةً وتضرر مركبات المواطنين تارةً أخرى .