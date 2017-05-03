3 مايو 2017 مـ / موافق 7 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل وزير الأشغال الصومالي خطئاً برصاص حرس القصر الرئاسي في مقديشو

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قتل وزير الأشغال العامة الصومالي عبدالله سيراجي بالرصاص الأربعاء في مقديشو بالرصاص عن طريق الخطأ فيما يبدو، بحسب مصادر أمنية وحكومية.

وأعلنت الحكومة في بيان عن “بالغ حزنها” إثر مقتل الوزير الأصغر سنا فيها والذي كان نشأ في مخيم لاجئين في كينيا قبل تعيينه وزيرا في حكومة الرئيس محمد عبد الله محمد، وأصيبت السيارة التي كان فيها الوزير خطأ برصاص الحرس الذين كانوا خارج القصر الرئاسي.

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