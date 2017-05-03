أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مقتل وزير الأشغال الصومالي خطئاً برصاص حرس القصر الرئاسي في مقديشو
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
القسام تمهل إسرائيل 24 ساعة لتلبية مطالب الأس...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أمهلت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إسرائيل 24 ساعة للاستجابة لمطالب
-
بوتين: العلاقات الروسية التركية تعود إلى سابق...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وروسيا قادرتان على اتخاذ خطوات كفيلة
-
صور | 8 قتلى وأكثر من 20 جريحاً إثر تفجير موك...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون غالبيتهم من المدنيين بجروح في تفجير
-
قناة إيرانية تعليقاً على لقاء الأمير محمد بن ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، أن إحدى القنوات الإيرانية علقت على اللقاء