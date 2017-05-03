3 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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​توقف تطبيق الـ”واتساب” عن العمل في عدد من الدول بينها المملكة

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

توقفت خدمات تطبيق “واتس آب” فى عدة دول بالعالم، مما تسبب فى انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمى التطبيق من خلال إصداره الأخير على جميع أنظمة التشغيل.

وأكدت صحيفة express” ” البريطانية، أن الخدمة توقفت فى تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، فى أنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل ودول أخرى بأوروبا.

وقد توقّف التطبيق عن العمل فجأة منذ ساعات في عدد من الدول بينها السعودية، دون أن تتضح الأسباب، وأكد عدد كبير من المستخدمين في المملكة عدم تمكنهم من إرسال أو استقبال الرسائل الفورية عبر  الواتساب.

يذكر أن تطبيق الواتساب يتعرض بين حين وآخر للعطل ويكون ذلك بسبب التحديثات في بعض الأحيان، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن عن أسباب هذا العطل.

وقد أعلن المتحدث الرسمي أن واتساب على علم بمشكلة انقطاع الخدمة وتعمل على حلها في أقرب وقت، وذلك حسبما نقلت “رويترز”.

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