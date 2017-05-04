فيديو | لاعب النصر السابق الذي سكن سيارة متهالكة يروي متحسراً قصة حياته: “لا ولد ولا مال ولاشي”

قصة مصلح الغامدي الذي يقول بأنه كان يلعب في نادي النصر منذ تأسيسه حتى أصبح يسكن في سيارة مهجورة في بيشة #معالي_المواطن pic.twitter.com/kKqSC7gfJr

— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) May 3, 2017