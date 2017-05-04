4 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قيادي بـ “التعليم”: نسبة السمنة وسط الطالبات تجاوزت الـ70%.. وإقرار إلزامية الرياضة بات ضرورياً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم هشال المبارك عن ارتفاع نسبة السمنة وسط طالبات المدارس، وتجاوزها نسبة 70%، إضافة لارتفاع نسبة أمراض السكر والأمراض المزمنة.

وقال إنه بات من الضروري إدخال الأنشطة البدنية في مدارس البنات، وإقرار إلزاميتها، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن ذلك يحتاج لقرار من المجتمع في المقام الأول قبل قرار الجهات المعنية.

وأوضح على هامش مشاركته في فعاليات ورشة العمل حول اللائحة الجديدة للتقويم في مادة التربية البدنية، أن لديهم تعاوناً واتفاقيات مع هيئة الرياضة في أغلب الألعاب، لافتاً إلى أن بعض هذه الاتفاقيات بحاجة للتفعيل.

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