4 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»السفارة الهندية بالرياض: 20 ألفاً من مواطنينا استفادوا من حملة “وطن بلا مخالف”
﻿

السفارة الهندية بالرياض: 20 ألفاً من مواطنينا استفادوا من حملة “وطن بلا مخالف”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت السفارة الهندية بالرياض أن عدد أفراد الجالية الهندية المخالفين الذين استفادوا من المهلة التي منحتها السلطات بالمملكة ضمن حملة “وطن بلا مخالف” بلغ 20 ألفاً و321 فرداً.

وأوضح مستشار الجالية الهندية بالسفارة الهندية لدى المملكة أنيل نوتيال، وفقاً لـ”عكاظ”، أن السلطات السعودية فتحت مركزاً خاصاً لاستقبال أفراد الجالية الهندية المخالفين الراغبين في الاستفادة من المهلة.

وأضاف أن السفارة الهندية اضطرت لنصب الخيام داخل مقرها في الرياض والاستعانة بمتطوعين للمساعدة في معالجة أوضاع العائلات الهندية المخالفة الراغبة في الاستفادة من المهلة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق