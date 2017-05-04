شرطة مكة تطيح بمشعوذ إفريقي يدّعى جلب السعادة وتفريق الأزواج.. شاهد ماذا وجدوا بمنزله

(أنحاء) – متابعات :-
أطاحت شرطة العاصمة المقدسة، بمشعوذ من جنسية إفريقية امتهن السحر والشعوذة للكسب المادي والتفرقة بين الأزواج.
وأفادت معلومات وردت لشعبة التحري عن وجود مشعوذ استغلّ جهل كثير من العوام، وادّعى أنه يستطيع علاجهم من بعض الأمراض أو يجلب لهم السعادة في حياتهم، بالإضافة إلى التفرقة بين الزوجين مقابل مبالغ مالية يأخذها من ضعاف النفوس.
وتتبع رجال سرية الضبط الميداني موقع المشعوذ، وتم تحديد موقع منزله ومداهمته بداخله، والقبض، وعُثر بداخل المنزل على قصاصات ورقية من القرآن الكريم وآيات قرآنية مكتوبة في أوراق تُسلّم لمن يحضرون للمشعوذ، ويطلب منهم رميها في أماكن ممتهنة وقذرة، حسب “سبق” .
وتم ضبطه وتسليمه لشرطة المنصور، والتي بدورها أحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ تمهيداً لإكمال أوراقه ورفعها للمحكمة .