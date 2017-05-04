4 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: القبض على مطلوبين في مداهمة أمنية بالعوامية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن قوات الطوارئ داهمت مساء أمس الأربعاء مواقع يتواجد فيها عدد من المطلوبين وسط مدينة القطيف.

وأضافت المصادر أن المداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على عددٍ من المطلوبين الأمنيين في حي الريف ببلدة العوامية، وفقا لـ”العربية نت”.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قائمة بعدد من المطلوبين في قضايا أمنية؛ لاستهدافهم مواطنين ورجال أمن وتعطيل الحياة العامة في القطيف والدمام.

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