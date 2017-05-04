صور | ضبط سيارات نقل مواد غذائية مخالفة بالجموم

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
اشتبه مراقبو بلدية محافظة الجموم التابعة لمكة المكرمة مساء أمس ، في سيارة نقل ، إثر قيامها بتوزيع بعض المنتجات الغذائية على المحلات التجارية بشكل عشوائي وهي غير مصرحة بذلك، حيث تمت مراقبتها وتتبعها حتى دخولها أحد الأحواش العشوائية بالمنطقة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة الجموم الأستاذ فيصل آل مخلص بأن الفرق الرقابية تقوم خلال هذه الأيام بجولات مكثفة لمتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد ومحاربة الظواهر التي تشكل خطر على صحة وسلامة الأهالي والسكان.
وقال إن البلدية شكلت على الفور فريق عمل من المراقبين الصحيين ومراقبي الأسواق ، ضم كلاً من : مدير إدارة الخدمات منصور الجهني ورئيس قسم الرقابة الصحية والمراقبين الصحيين ومراقبي الأسواق عاطف اللهيبي وعبدالعزيز السلمي وهاني اللهيبي ، وتمت مداهمة الموقع واكتشاف العديد من المخالفات به ، حيث تبين أن الموقع عباره عن حوش سكني غير مخصص لتخزين المواد الغذائية يدار من قبل عمالة مخالفة ولايحملون شهادات صحيه، ويقومون بتخزين المواد الغذائية ومن ثم توزيعها على المحلات التجارية، وهو غير مرخص وغير مستوفي لأبسط الإشتراطات الصحية ، إضافة إلى مخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين ، وتم ضبط وحجز سيارتين من نوع (بيك آب) تستخدم لنقل المنتجات الغذائية وهي غير مخصصة لذلك ، كما تم إغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
وأكد آل مخلص بأن الفرق الرقابية تتابع خلال هذه الفترة على مدار الساعة لمراقبة ومنع مثل هذه المخالفات، مؤكدا بأن البلدية لن تتوانى في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغذاء ، وهي لا تألو جهدا في متابعة جميع الأسواق والمحلات الغذائية والتجارية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين .