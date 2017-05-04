4 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم فحم في إيران إلى 35 قتيلاً

بتاريخ أنحاء العالم ،حوادث

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن وزير العمل الإيراني اليوم الخميس ارتفاع عدد ضحايا التفجير الذي وقع في منجم فحم شمالي إيراني أمس إلى 35 قتيلا.

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