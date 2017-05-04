صور | مشاهد مروعة.. أب سوري يقتل طفلته “عضاً”

(أنحاء) – متابعات :-
أقدم مواطن سوري الجنسية على قتل ابنته البالغة 9 أشهر فقط من العمر، إلا أن تلك الأشهر المعدودة لم ترحمها من فكي أنياب والدها الذي قتلها “عضاً”، معتبراً أنها سبباً للعار والمشاكل.
وقد هزت قصة الرضيعة “دلال. ز. س” التي قضت قتلاً بين يدي والدها “دون رحمة” هزت منطقة جرمانا في دمشق قبل أيام قليلة، حيث انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها السوريون بحرقة، وحال لسانهم يقول: من لم يمت برصاص الحرب، مات بسلاح الجنون الذي بات يظهر بين الفينة والأخرى على شكل جرائم أسرية، كنتيجة ربما لوضع الحرب وما خلفته من آثار على سيكولوجية السوري.
وكان والد “دلال”، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر “37 عاماً”، كثير الكلام والتذمر من الفتيات، مفضلاً الذكور عليهن، قائلاً إنهن مثيرات للمشاكل والعار، بحسب ما كشفت عنه شبكة أخبار جرمانا نقلاً عن خال الرضيعة.
وبعدها نقل الرضيعة إلى مستشفى الراضي بجرمانا اتضح أنها فارقت الحياة جراء ما تعرضت له من وحشية، وعلى الفور تم استدعاء قوى الأمن الداخلي في مركز جرمانا، وكذلك رئيس النيابة الذي تولى استجواب الجاني الموقوف حالياً وزوجته على ذمة التحقيق.
وقد تبين من نتائج التحقيق الأولية بأن الزوج قد اعتدى سابقاً على طفل له من زوجة أولى وأنها ادعت عليه نتيجة ذلك، وأن الجاني حاول أن يزج بزوجته معه في القضية مدعياً أنها “قد عضت ابنته معه”، ولكن عند مواجهته بأن الطب الشرعي سيأخذ “طبعة الأسنان” ليعرف من الذي نفذ الاعتداء اعترف أنه قام بهذا العمل الشنيع لوحده، بحسب الشبكة.