أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فلسطين.. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مجمعاً طبياً وتطلق الرصاص على المرضى
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