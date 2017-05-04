4 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السجن والجلد والغرامة لطالبين أحرقا مركبة مدير مدرستهما في جدة | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن 23 شهراً و100 جلدة والغرامة 74 ألف ريال على طالبين أحرقا مركبة قائد مدرستهما، قبل نحو 7 أشهر.

وأوضح مصدر إلى أن القاضي أجّل الحكم على طالبين آخرين متورطان في القضية، لحين إحضارهما بالقوة الجبرية، لافتاً إلى أن الحكم صدر على الأول بالسجن لمدة سنة ونصف وجلده 50 جلدة وتغريمه 74 ألف ريال للمدعي بالحق الخاص، فيما حُكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 5 أشهر وجلده 50 جلدة، مع احتساب ما أمضاه المتهمان في السجن، قبل صدور الحكم.

وكانت النيران قد اشتعلت بمركبة قائد ثانوية نمرة بجدة في أكتوبر من العام الماضي، وصنفت الجهات الأمنية الحادثة بالجنائية، وتمت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى المحكمة الجزائية، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

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