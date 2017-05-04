4 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الإسكان: الرسوم على الأراضي البيضاء ستضخ نحو ملياري ريال سنوياً لخزينة الدولة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إنه من المتوقع أن تضخ الرسوم على الأراضي البيضاء لخزينة الدولة بين مليار إلى ملياري ريال سنوياً.

وأضاف الحقيل وفقاً لوكالة “رويترز”، أن الوزارة أجرت العديد من الإصلاحات لتطوير السوق، ومن أبرزها فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن.

يذكر أن الوزارة بدأت العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في يونيو من العام الماضي 2016، وأعلنت في نهاية نفس العام عن انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي المستهدفة عبر البوابة الالكترونية.

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