أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وزير الإسكان: الرسوم على الأراضي البيضاء ستضخ نحو ملياري ريال سنوياً لخزينة الدولة
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