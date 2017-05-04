4 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيصل بن تركي يوجه بإلغاء جميع الفعاليات النصراوية المصاحبة لمباراة اليوم

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

وجه رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي مجلس جماهير النصر والرابطة النصراوية، بإلغاء كافة الفعاليات المصاحبة لمباراة اليوم الخميس التي تجمع الفريق مع نادي الهلال التي سيُتوج فيها الأخير بطلاً للدوري.

وأوضحت مصادر أن توجيه رئيس نادي النصر بإلغاء فعاليات مباراة اليوم الدورية بين الهلال والنصر نظراً لوفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز مساء أمس الأربعاء.

وقدم رئيس نادي النصر ومجلس جماهير النادي التعزية في وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد وأبناء وبنات وذوي الفقيد.

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