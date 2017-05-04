فيصل بن تركي يوجه بإلغاء جميع الفعاليات النصراوية المصاحبة لمباراة اليوم

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | لاعب النصر السابق الذي سكن سيارة متها...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى المواطن مصلح سعيد عبدالله الغامدي الذي قال إنه لعب لنادي النصر واشتُهر
-
رسمياً.. تتويج الهلال بطل الدوري عقب مواجهة ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت رابطة دوري المحترفين اليوم الأربعاء عن تتويج الهلال بطل الدوري عقب مواجهته أمام
-
“كهربا” يغادر إلى مصر ويوجه رسالة لجماهير الا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وجه اللاعب المصري المحترف محمود عبدالمنعم “كهربا” في نادي الاتحاد على سبيل الإعارة ،
-
فيديو | رونالدو يُقرب ريال مدريد من نهائي أبط...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- فاز فريق ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد، بثلاثية دون رد في المباراة التي