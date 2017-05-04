4 مايو 2017 مـ / موافق 8 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جازان.. القبض على عامل مطعم أعلن ولاءه لجماعة الحوثي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت الجهات الأمنية في محافظة بيش التابعة لمنطقة جازان القبض على وافد يمني يعمل في أحد مطاعم المحافظة، وذلك بعد مجاهرته بولائه لجماعة الحوثي.

وأوضحت مصادر أن الاتهامات التي وجهت للوافد تضمنت إعلانه تأييد جماعة الحوثي، وتفاخره بما وصفة بـ”محاولات التقدم” التي تقوم بها المليشيات على أرض المعركة.

وأشارت إلى أنه بعد تفتيش الجهات الأمنية لمنزل الوافد، تم ضبط ما يزيد عن 50 ألف ريال، فتم تحرير محضر بذلك وتسليم المتهم للجهات المختصة، وفقا لـ”سبق”.

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