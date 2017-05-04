صور | ضبط لحوم مجهولة وذبيحة مريضة بالجَرَب بمطعم شهير في أبها

(أنحاء) – متابعات :-
ضبطت وحدة متابعة الرقابة والنظافة، مساء أمس، ذبائح مريضة ولحوم مجهولة المصدر داخل مطعم شهير في بأبها، ، فضلاً عن تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين٬ ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وأغلقات المطعم.
وأوضح المهندس عبدالعزيز الرمثي، مدير عام الرخص، أن وحدة المتابعة والرقابة كشفت أن المطعم الشهير لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية ووجود ذبائح مريضة تم إعدادها للسلخ، بالإضافة إلى سوء النظافة ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر.
ومن جانبه، قال مدير وحدة المتابعة والرقابة الصحية والنظافة على سعيد الوادعي إنه تم رصد عدد من المخالفات الصحية أثناء الجولة تمثلت في ضبط ذبيحة مريضة بالجَرَب وغير صالحة للأكل، تم إعدادها للسلخ وبقايا ذبائح تم تجهيزها استعداداً لبيعها من قبل العاملين في المطعم، وتمت مصادرة الذبيحة المريضة ومصادرة 52 حبة دجاج فاسدة و10 كيلو لحم مجهول المصدر و10 كيلو كبدة فاسدة ومجهولة المصدر.
وأضاف أنه تم أيضاً مصادرة أواني طبخ بعدد 22 قدراً اتضح عدم صلاحيتها للطبخ ووجود آثار الصدى عليها ومصادرة 6 كيلو من الأطعمة المعدة للأكل والمبيتة، وضبط ومصادرة 20 كيلو طماطم اتضح عليها العفن وظهور الحشرات بداخلها، وضبط ومصادرة بهارات ومواد يمنع استخدامها لضررها الصحي على الفرد، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وعدم تقيد العاملين بالمطعم بالاشتراطات الصحية، وتخزين المواد الغذائية بطريقة عشوائية في مستودع يفتقر إلى تطبيق الاشتراطات ووجود ثلاجات تبريد غير ملائمة لحفظ الأطعمة، حسب “المواطن”.