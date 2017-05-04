فيديو | شاهد تتويج الهلال بلقب دوري عبد اللطيف جميل في حفل ضخم

(أنحاء) – متابعات :-
شهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم (الخميس) احتفالًا كبيرًا لنادي الهلال ببطولة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وذلك عقب انطلاق صافرة نهاية مباراته مع غريمه التقليدي، والتي انتهت بفوزه بـ 5 أهداف مقابل هدف وحيد.
وقد أضاءت جماهير الهلال الملعب بالجوالات عقب إطفاء أنوار الإستاد، في مشهد جمالي رائع مع إطلاق الألعاب النارية في الاحتفالية التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه.
وتضمنت الاحتفالات عددا من الفقرات الفنية، قبل أن يتم تتويج الفريق بالبطولة رسميًا من قبل رئيس الاتحاد عادل عزت.
فيديو..
بداية حفل تتويج فريق نادي الهلال بلقب دوري جميل 2016-2017.#الهلال_النصر#برو_سبورت pic.twitter.com/CZ0Vg2Xn6L
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) May 4, 2017
فيديو..
أغنية تتويج الهلال بصوت الفنان حسين الجسمي .. "ياهلالي"#الهلال_النصر#برو_سبورت pic.twitter.com/eyOS5zXXAZ
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) May 4, 2017
فيديو..
الهلال بطلاً لدوري جميل للمرة الرابعة عشر.#الهلال_النصر#برو_سبورت pic.twitter.com/zCByIFutop
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) May 4, 2017
فارس عوض:
ارفع يبو عزوز كاس الذهب فوق..دامك هلالي دوم مرفوع كاسك.#الهلال_النصر#برو_سبورت pic.twitter.com/gUoNdgcdFI
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) May 4, 2017
https://twitter.com/MBCProSports/status/860228587466743808/video/1