4 مايو 2017 مـ / موافق 9 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد تتويج الهلال بلقب دوري عبد اللطيف جميل في حفل ضخم

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

شهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم (الخميس) احتفالًا كبيرًا لنادي الهلال ببطولة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وذلك عقب انطلاق صافرة نهاية مباراته مع غريمه التقليدي، والتي انتهت بفوزه بـ 5 أهداف مقابل هدف وحيد.

وقد أضاءت جماهير الهلال الملعب بالجوالات عقب إطفاء أنوار الإستاد، في مشهد جمالي رائع مع إطلاق الألعاب النارية في الاحتفالية التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه.

وتضمنت الاحتفالات عددا من الفقرات الفنية، قبل أن يتم تتويج الفريق بالبطولة رسميًا من قبل رئيس الاتحاد عادل عزت.

https://twitter.com/MBCProSports/status/860228587466743808/video/1

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