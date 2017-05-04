فيديو | سعودي يروي قصته مع “ملكة جن” عشقته.. وزواجه بها بتوجيهات “ساحر”

(أنحاء) – متابعات :-
روى مواطن سعودي يُدعى هاني باخشوين قصة زواجه من ملكة من الجن تدعى “ميمونة” أُغرمت به على حد قوله، وتزوجها قبل 23 عاما واستمراره معها رغبة في الثروة، كاشفا عن ساحر نيجيري كان وراء هذه الزيجة.
وقال باخشوين، إنه قبل 23 عاما قابل ساحرا نيجيريا عارضا عليه مشروع العمر بجعله مليونيرا، طالبا منه أن يقوم بشراء بيت يسكن فيه وحده ومن ثم ينام ويروي له ماذا رأى بمنامه.
وتابع باخشوين بحسب لقاء له عبر فضائية “إم بي سي” بأنه نفذ ما قاله الساحر النيجيري ليحلم بامرأة بصحبة والدتها وتقدم له كوبا من العصير، ليفسر له الرجل النيجيري الحلم بأن هناك ملكة جنية عاشقة لك.
وأضاف أن الساحر النيجيري جاء إليه ذات يوم ليخبره أن الملكة الجنية “ميمونة” تطلب مهرا وفستانا وذهبا وأشياء أخرى، كاشفا عن أنه حصل منه على 30 ألف ريال مقابل طلباتها قبل موعد الرؤية الشرعية لها، حيث جاء إليه الساحر ليقوم بالتمتمة بعدة كلمات غريبة وطلب منه أن يدخل إحدى غرف بيته ليقابل عروسه، وعندما دخلها رأى امرأة جميلة مرتدية فستانا أبيض.
وأبان أن الرجل النيجيري ساعده للوصول للمرأة التي قامت بمصافحته واحتضانه، وطلبت منه تنفيذ أوامر الشيخ النيجيري، مشيرا إلى أنه دفع 250 ألف ريال على امتداد السنوات القادمة قبل وفاته، كاشفا عن تفاصيل ليلة زواجه الأولى منها بعد ممارسة حقه الشرعي معها.
وأكد أنه طوال 23 عاما وهو يشعر بها عند معاشرته لها ويتحدث معها بالهمس وليس ظاهريا، وأنه ما زال ينتظر منها أن تجعل منه شخصا ثريا كما وعده الساحر النيجيري.
وأكد الراقي صالح العزازي الذي قرأ على باخشوين، أن الأخير تعرض بالطبع لعملية احتيال واضحة، مؤكدا أن مثل عمليات الاحتيال هذه يقوم بها سحرة كثر يغررون ببعض الناس لأخذ أموالهم.
تفاصيل ليلة الزواج الأولى التي قضاها هاني مع "الملكة الجنية" #مالم_تر pic.twitter.com/6uvjzO1KVb
— مالم ترَ (@malamtaraTv) May 4, 2017
ماذا قالت "الملكة الجنية" لهاني عندما رأت ابراهيم الفرحان @IbrahimAlfarhan #مالم_تر pic.twitter.com/nCnx310QEI
— مالم ترَ (@malamtaraTv) May 4, 2017