أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»سلطات مطار القاهرة تضبط راكباً حاول تهريب ثعابين حية إلى الرياض
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
لماذا أُعيد النظر في الإفراج عن حميدان التركي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ استغرب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي قضية المعتقل السعودي بأحد سجون ولاية كولورادو
-
الغامدي: هكذا تخلصت من التشدد .. وزوجتي اختار...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ منذ نحو 35 عاماً، تمسك الشيخ الدكتور أحمد الغامدي بآراء يبدو اليوم أنه
-
الثقفي يدشن المعرض العام لمشروع “كيف نكون قدو...بتاريخ
(أنحاء) – جدة :- دشن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي وبحضور مساعده للشؤون المدرسية صديق
-
فيديو | “التجارة” تضبط مصنعاً مخالفاً يقدم 5 ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أغلقت فرق الضبط التابعة لوزارة التجارة في جدة مصنع مخالف، تم تجهيزه بطريقة عشوائية،