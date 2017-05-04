فيديو | “التجارة” تضبط مصنعاً مخالفاً يقدم 5 الآف وجبة فاسدة يومياً

(أنحاء) – متابعات :-
أغلقت فرق الضبط التابعة لوزارة التجارة في جدة مصنع مخالف، تم تجهيزه بطريقة عشوائية، لتقديم 5 آلاف دجاجة فاسدة ومنتهية الصلاحية يوميا.
وأوضح ماهر المغربي مدير الضبط والرقابة بوزارة التجارة، أنه ورد بلاغ عن وجود عمالة تمتهمن أعمال ذبح الدجاج بمكان غير مخصص وفي ظروف غير صحية، وبناء عليه نفذت الجهات الأمنية عملية الضبط بالتعاون مع فرق الضبط وداهمت المصنع.
مراسل التاسعة يتواجد مع الجهات الأمنية في مداهمة لمصنع مخالف يقدم 5 آلاف وجبة فاسدة يومياً
تقرير سامي جميل #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/nFWJCUuxSX
— MBC أخبار (@MBC24News) May 3, 2017