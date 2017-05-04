5 مايو 2017 مـ / موافق 9 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “التجارة” تضبط مصنعاً مخالفاً يقدم 5 الآف وجبة فاسدة يومياً

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أغلقت فرق الضبط التابعة لوزارة التجارة في جدة مصنع مخالف، تم تجهيزه بطريقة عشوائية، لتقديم 5 آلاف دجاجة فاسدة ومنتهية الصلاحية يوميا.

 وأوضح ماهر المغربي مدير الضبط والرقابة بوزارة التجارة، أنه ورد بلاغ عن وجود عمالة تمتهمن أعمال ذبح الدجاج بمكان غير مخصص وفي ظروف غير صحية، وبناء عليه نفذت الجهات الأمنية عملية الضبط بالتعاون مع فرق الضبط وداهمت المصنع.

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