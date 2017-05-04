الثقفي يدشن المعرض العام لمشروع “كيف نكون قدوة”

(أنحاء) – جدة :-
دشن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي وبحضور مساعده للشؤون المدرسية صديق خوجه وعدد من القيادات التعليمية مساء أمس الأربعاء المعرض العام لمشروع “كيف نكون قدوة ” بتعليم جدة الذي أقيمت فعالياته في مجمع الأندلس مول بمشاركة جميع مدارس مكاتب تعليم جدة للبنين والبنات.
وبدأت الفعاليات بجولة للمدير العام في أركان المعرض حيث استمع خلالها لشرحا متكاملا من المدير التنفيذي للمشروع بتعليم جدة الدكتور معجب الزهراني عن أركان المعرض وماتضمنه من أعمال للطلاب والطالبات التي كان قاسمها المشترك التركيز على أهمية القدوة في الارتقاء بالمجتمعات، إضافة للمجسّمات التي تعزز قيمة القدوة الحسنة في تعزيز المواطنة، والتوعية بالأنظمة، وحقوق الغير، وغيرها من المبادرات التي حظيت بالإشادة والتقدير .
وأثنى الثقفي على ماتضمنه المعرض معتبرا نجاحه استمد من المبادرة الفريدة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل من خلال مشروع ” كيف نكون قدوة ” .
وأشار إلى أن ما تضمنته الفعاليات من أساليب مبتكرة سوف تسهم باذن الله في تحقيق الأهداف والرسالة السامية التي رسمت لهذا المشروع الهام والحيوي باعتبار أن القدوة صناعة تربوية أسرية مجتمعية وتعنى بالدرجة الأولى بالمدارس كونها محاضن التربية والتنشئة والقدوة الأولى للطلاب والطالبات.
وتواصلت الفعاليات بالاستماع لمشاركات عدد من الطلاب قبل أن تختتم بتكريم الجهات الراعية والمستضيفة للمعرض.