5 مايو 2017 مـ / موافق 9 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. مسؤول تربوي في شقراء يضرب طالباً بـ “العقال” أمام بوابة مسجد

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص (يقال إنه مسؤول تربوي في شقراء) بضرب أحد الطلاب بـ”العقال” أمام بوابة مسجد.

وأشار متداولو المقطع إلى أن المسؤول اكتشف قيام بعض الطلاب بالخروج لسيارتهم المركونة في الشارع عند بوابة المسجد الخارجية، دون أن يدخلوا المسجد الصلاة، ومن ثم بادر بنزع عقاله وضرب به أحد الطالب.

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