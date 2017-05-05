5 مايو 2017 مـ / موافق 9 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية الإيراني: الهجوم على السفارة السعودية حماقة وخيانة تاريخية

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (الخميس)، إن حادثة الهجوم على السفارة السعودية في طهران العام الماضي بـ”الحماقة والخيانة التاريخية”.

جاء ذلك خلال حديثه بكلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية: إنه “لو لا تلك الحادثة لكانت الظروف اليوم بشكل مختلف” في إشارة إلى علاقة بلاده مع المملكة، حسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية ودولية.

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد خلال اللقاء التلفزيوني الذي بثته القناة السعودية مؤخراً، على موقف المملكة الحازم من تدخلات إيران في المنطقة، مشيراً إلى عدم إمكانية التفاهم مع النظام الإيراني في ظل سياساته التوسعية في المنطقة.

جدير بالذكر أن جموعاً من الإيرانيين كانوا قد اقتحموا مبنى السفارة السعودية بطهران وكذلك مبنى القنصلية في مدينة مشهد في مطلع يناير من العام الماضي، وأتلفوا محتوياتها وأشعلوا النار في المبنى، فيما اعترف بعضهم لاحقاً أن الاقتحام جرى بأمر من الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى إعلان المملكة قطع علاقاتها مع إيران.

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