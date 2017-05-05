5 مايو 2017 مـ / موافق 9 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السجون” تكشف ملابسات عملية تهريب مخدرات وجوالات لسجن الحائر بالرياض | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت المديرية العامة للسجون عن تفاصيل عملية إحباط تهريب مخدرات وهواتف نقالة إلى داخل سجن الحائر بالرياض، مبينةً أنه تم إيقاف ثلاثة وافدين على خلفية القضية وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العميد الدكتور أيوب بن نحيت إن وحدة الشرطة العسكرية بالإدارة العامة لسجن الحائر، أحبطت صباح يوم الثلاثاء الماضي محاولة تهريب عدد 379 من الحبوب المخدرة المحظورة، و56 جراماً من الحشيش المخدر، وجهازَي هاتف نقال كانت مخبأةً داخل مركبة تابعة لإحدى المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع المديرية العامة للسجون.

وأضاف أن المركبة كات يستقلها ثلاثة من العمالة الوافدة الذين يعملون في المؤسسة نفسها، مبيناً أنه تمت إحالتهم رفق ما ضُبط بحوزتهم للجهة الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم.

وكان مقطع متداول رصد إحباط رجال الأمن لمحاولة التهريب، والتي استُخدمت فيها سيارة تعود لشركة متخصصة بتأمين المواد الغذائية للسجن، حيث استخدم السائق تجاويف مخفية في الأبواب الأمامية لإخفاء الممنوعات.

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