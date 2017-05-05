5 مايو 2017 مـ / موافق 9 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليمن.. مقتل وإصابة 361 مدنيا بنيران الميلشيا الانقلابية خلال شهر إبريل

بتاريخ أنحاء العالم

عدن – واس :-

قتل وأصيب 361 مدنياً بينهم نساء وأطفال خلال شهر إبريل الماضي في محافظة تعز جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المحافظة.

جاء ذلك في تقرير صدر اليوم عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز خلال شهر إبريل من العام الجاري.

وأفاد التقرير بأنه رصد مقتل 104 بينهم 5 أطفال و 6 نساء، وجرح 257 آخرين بينهم 12 طفلا و 5 نساء.
وقال التقرير إن الحرب التي تشنها المليشيا الانقلابية أدت الى تدمير 23 منزل ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة، وإن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، وعدم وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى مدينة تعز منذ الكسر الجزئي للحصار عن المدينة من منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير أن 188 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في مناطق (العفيرة – المدحة – الثوباني) في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، ولم تحصل على مساعدات إيوائيه عاجلة بشكل كافي جراء توقف غالبية المنظمات المانحة عن إرسال مساعداتها الإنسانية إلى تعز.

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