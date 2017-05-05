أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»اليمن.. مقتل وإصابة 361 مدنيا بنيران الميلشيا الانقلابية خلال شهر إبريل
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وزير الخارجية الإيراني: الهجوم على السفارة ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (الخميس)، إن حادثة الهجوم على السفارة
-
المعارضة السورية المسلحة ترفض عرضا روسيا لإقا...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قالت المعارضة السورية المسلحة إنها لا تستطيع قبول خطة روسية لإقامة مناطق آمنة في
-
روسيا: وقف إطلاق النار في مناطق سوريا اعتبارا...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا عاصمة كازاخستان حول سوريا، ألكسندر لافرانتييف، في
-
فيديو | ترامب: أفتخر أن أفتتح زياراتي الرسمية...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيتوجه نهاية الشهر الحالي إلى السعودية في