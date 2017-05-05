5 مايو 2017 مـ / موافق 9 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفيفا يرفع عقوبة الإيقاف عن “ميسي”

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – وكالات :-

رفعت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة العقوبة المفروضة على مهاجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بالإيقاف أربع مباريات بسبب شتمه الحكم المساعد في اللقاء ضد تشيلي في 24 مارس الماضي.

ورأت لجنة الاستئناف أن تصرف نجم فريق برشلونة الاسباني “كان مستهجنا”، لكنها اعتبرت أن عناصر الإثبات المتوفرة “غير كافية” لفرض مثل هذه العقوبة الكبيرة.

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