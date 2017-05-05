5 مايو 2017 مـ / موافق 9 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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معتل نفسيّاً يصيب عدداً من رجال أمن الحرم المكي بسكين

بتاريخ أنحاء الوطن
تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت القوة الخاصة لأمن الحرم المكي، القبض على شخص بحوزته سكين، هاجم رجال الأمن وأصاب عدداُ منهم على سطح الحرم، أثناء صلاة فجر اليوم الجمعة.

وأوضح الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي إنه في فجر اليوم الجمعة 1438/8/9هـ، ومن خلال غرفة المراقبة التلفزيونية بغرفة العمليات، لاحظ رجال الأمن شخصاً في العقد الثالث من عمره، يتجول في سطح الحرم أثناء الصلاة.

وأضاف “السلمي أنه عند مباشرة رجال الأمن للحالة للتأكد من وضعه، قاوم رجال الأمن بسكين صغيرة كانت بحوزته، وتسبب في إصابات بسيطة لرجال الأمن، وتمت السيطرة عليه”.

وتابع الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قائلاً: “يظهر أنه يعاني من اعتلالات نفسيه، وقد أحيل لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات المطلوبة نحوه”.

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