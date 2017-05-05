صور | في سابع جمعة على التوالي.. المتطوعون يشاركون في التغطية الإسعافية بالمسجد النبوي

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
شارك المتطوعون اليوم و للمرة السابعة على التوالي في التغطية الإسعافية ومساندة الفرق الإسعافية لصلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف خارج موسمي رمضان والحج .
حيث شارك ما يقارب العشرون مختصاً صحياً من المتطوعين في تقديم الخدمات الإسعافية ومساندة الفرق الإسعافية للمصلين خلال صلاة الجمعة لهذا اليوم حيث تم مباشرة اربعة عشر حالة تم الكشف والمعالجة في الموقع لعدد 13 حالة فيما تم نقل حالة واحدة للفرق الإسعافية المتمركزة في الساحات لتتولى نقلها للمستشفى .
وتم التجمع من قبل المتطوعين صباح هذا اليوم في مقر التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي وتوزيعهم على مجموعات وتسليمهم التجهيزات الطبية اللازمة و الأجهزة اللاسلكية من قبل اللجنة الإشرافية للتطوع و استلام أماكن التمركزات ورموز المجموعات من العمليات بإشراف ومتابعة مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور معلا بن عليان الجابري .
والجدير بالذكر بأن مجموع الحالات المباشرة من قبل الفرق التطوعية خلال التغطية الإسعافية لصلاة الجمعة منذُ بدء التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي الشريف بلغ 111 حالة خلال الفترة الماضية .