6 مايو 2017 مـ / موافق 10 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | والد “الصيعري” يتحدث عن نجله الذي نُحر على يد “داعش” في “الحرازات”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

روى المواطن سالم الصيعري والد المطلوب مطيع الصيعري الذي تم نحره في حي الحرازات بجدة على يد أعضاء في تنظيم “داعش”، ملابسات نحر ابنه على يد التنظيم، مشيراً إلى أن الحادثة تؤكد أن ابنه كان ينوي أن يسلم نفسه إلى الجهات الأمنية ويعلن توبته من طريق الضلال.

وأوضح في لقاء تليفزيوني أنه لا يعلم إذا تواصل مطيع مع أخيه المطلوب الأخر طايع، مؤكدا أنه لو كان يعلم لحثهما على تسليم نفسيهما للجهات الأمنية والرجوع عن هذا الطريق.

من جهته، يرى الشقيق الأكبر أن تورط أخويه مطيع وطايع الصيعري مع التنظيمات الضالة كان مستبعدا جدا، لبعدهما عن التشدد، مشيراً إلى أنه رجل أمن ضمن قوات حرس الحدود، ولم نربَّ على التشدد بل نقاتل من أجل الدين والوطن.

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