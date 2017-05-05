6 مايو 2017 مـ / موافق 10 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سطو مسلح على محل “ذهب” في ضباء.. ومقتل رجل أمن

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

تعرّض محل لبيع الذهب والمجوهرات في محافظة ضباء بمنطقة تبوك، مساء أمس (الجمعة)، إلى سطو مسلح.

وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة موقع الحادث، كما وردت معلومات عن وفاة رجل أمن في الحادثة، في حين لم تصدر حتى الآن أي توضيحات من شرطة المنطقة.

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