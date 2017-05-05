6 مايو 2017 مـ / موافق 10 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي يُوثق تجاوز مركبة “ساهر” للإشارة الحمراء.. و”المرور” يتوعده

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مواطن عبر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة يرصد إحدى مركبات الرصد الآلي “ساهر” وزعم أنها تقطع إشارة مرورية بإحدى الطرق، فيما توعد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور بملاحقة مصور المقطع.

وزعم مصور المقطع تجاوز المركبة إشارة مرورية وهي في لونها الأحمر، فيما طاردها المواطن بمركبته الخاصة حتى يوثق المخالفة ويرصد رقم اللوحة الخاصة بالمركبة لاتخاذ اللازم.

وفي المقابل، علق مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور حول الواقعة بأن المقطع المتداول لا يُوثق مخالفة سوى مصوره، مشيراً إلى أن الفيديو لا يظهر تجاوز قائد مركبة ساهر للإشارة الضوئية أو سيره بسرعة جنونية كما زعم المصور.

وأضاف وفقاً لـ “عاجل” أن مصور المقطع هو من تجاوز الإشارة الضوئية، بل واستخدم الجوال أثناء القيادة، متوعدا إياه بمتابعته من خلال قسم البحث والتحري بإدارة المرور.

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