6 مايو 2017 مـ / موافق 10 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | رئيس هيئة الأركان العامة يقلد مصابي عمليتي “الحزم” و”إعادة الأمل” أنواط الاستحقاق

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قلد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، مصابي القوات المسلحة في عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” أنواط الاستحقاق.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق الأول الركن البنيان للمصابين، أمس الخميس، في المستشفيين العسكريين في مدينتي خميس مشيط وجازان.

والتقى خلال الزيارة بالمصابين وأسرهم واطمأن على الخدمات الطبية المقدمة لهم، وذلك ضمن برنامج رعاية المصابين وأسرهم من منسوبي القوات المسلحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع.

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