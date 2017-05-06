6 مايو 2017 مـ / موافق 10 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“جونسون” تدفع 110 ملايين دولار لـ “امرأة أمريكية” أصيبت بالسرطان بسبب منتجاتها

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

تسبب أحد منتجات جونسون للتجميل في إصابة امرأة أمريكية بسرطان المبيض؛ الأمر الذي دفعها لرفع دعوى في المحاكم الأمريكية، والتي انتهت بتغريم الشركة 110 ملايين دولار تعويض لهذه السيدة.

وأعلنت الشركة أنها ستواصل دفاعها عن سلامة مساحيق تالك للأطفال، بعد إصابة المرأة بسرطان المبيَض بعد استخدامها بودرة تالك التي تنتجها الشركة.

وقالت لوي سليمب، 62 عاماً، من فرجينيا، إنها أصيبت بالسرطان بعد استخدام البودرة لنحو أربعة عقود.

وقال المدعي العام إن الشركة لم تحذر بدرجة كافية عملاءها بشأن مخاطر السرطان المرتبطة بالمنتجات.

يأتي ذلك فيما أكد خبراء أنه لم يثبت حتى الآن وجود أي علاقة بين سرطان المبيض والمستحضر.

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