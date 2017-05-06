جامعة طيبة تختار تاريخية ينبع لبرنامجها “عادات سليمة لحياة صحية”

(أنحاء) – ينبع :-
في خطوة من جامعة طيبة لتعزيز شراكتها الحقيقية مع المجتمع وتفعيل رؤيتها بتقديم خدمة مجتمعية رائدة ومتميزة، نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بينبع برنامج صحي توعوي تحت شعار “عادات سليمة لحياة صحية”، وذلك بالشراكة مع شركة سامرف والتي تهتم هي الأخرى بدورها أيضاً بتعزيز ودعم برامج خدمة المجتمع وتلمس احتياجاته، واستهدف البرنامج الذي اقيم في المنطقة التاريخية كافة شرائح المجتمع وركز جهوده التوعويه على ثلاث محاور أساسية وهي امراض الكلى ومضاعفات السمنة والأمراض التنفسية.
وأشاد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني بتلك الخطوة من جامعة طيبة باختيار المنطقة التاريخية لتنفيذ برنامجهم التوعوي مشيرا إلى أهمية مثل هذه المبادرات من المؤسسات الحكومية والجامعات وذلك لما لها من دعم كبير لتنشيط السياحة وجعل المنطقة التاريخية مقصدا لكل أهالي ينبع، ولتلعب المنطقة التاريخية دورها في تعريف المجتمع بتاريخها ولتكون منبرا ثقافيا وسياحيا لأهالي ينبع وزوارها.
وشهد برنامج الجامعة إقبالا كبيرا من الزوار الذين تعرفوا على انشطتهم وبرامجهم وطرحوا تساؤلاتهم حول الموضوع، وعبر الكثير من الزوار عن سعادتهم بهذه المبادرة التي اعتبروها مهمة لتصحيح الكثير من المفاهيم والسلوكيات التي تضر بالصحة .