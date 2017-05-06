6 مايو 2017 مـ / موافق 10 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حدود ولاية الرجل على المرأة في الإسلام ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

جاء المرسوم الملكي الكريم القاضي بعدم طلب الولي أو المحرم من المرأة السعودية في مراجعتها للدوائر الحكومية كالصفعة على وجيه الغلاة والمتطرفين الرافضين للخطاب المعتدل والمصرين على الخطاب المتشدد والنظرة الدونية وأسلوب استعباد الرأة بغير حق.

منذ مدة تحدثت عن الولاية على المرأة في لقاء تلفيزيوني كان على أثر مقال كتبته في صحيفة أنحاء الإلكترونية بعنوان: “المرأة بين فريقين”، ونلت بعد اللقاء أبشع أنواع التطاول والسب والشتم والفجور في الخصومة والكذب والبهتان، لأنني خالفت الرأي السائد وتنمردت على الكهنوتية المستشرة في المجتمع.

الولاية على المرأة في الإسلام محدودة وليست مطلقة، وتكون على الصغيرة حتى تكبر والقاصر والسفيهة في مالها والمجنونة، ويشترك الولد مع البنت في هذا الباب، ولا ولاية شرعية أو وصاية في الإسلام مطلقة على المرأة إلا ولاية النكاح لحديث: “لا نكاح إلا بولي”.

والمرأة في الاسلام كاملة الأهلية وحرة لا وصاية عليها، فلها الحق في السفر والبيع والشراء والرأي والفكر، بل واختيار الزوج والموافقة عليه.

وسفر المرأة من غير محرم أجازه الشارع الحكيم وفعلته أمهات المؤمنين كما ثبت في صحيح البخاري أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: “توشك الظعينة أن تسافر من مكة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها”، وذهب عدد من الفقهاء إلى جواز السفر بغير محرم بشرط الأمن والرفقة الصالحة، وأن لا يكون السير في السفر مدة تزيد عن يوم وليلة وأكثر للأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة مسيرة يوم وليلة وأكثر.

وكانت عائشة بنت ابي بكر وحفصة بنت عمر -رضي الله عنهما- يسافرن كل عام من المدينة إلى مكة للحج دون محرم.

المتشددون المشوهون للدين هم من حاربوا الخطاب المعتدل الإصلاحي، وبسبب تشددهم انتكس كثير من المسلمين وتركوا التدين، بل وصل الحال ببعضهم إلى ترك الإسلام بالكلية أو الإلحاد.

لا شك أن الشعبوية سلاح في يد المتطرفين الصحاينة، ولهذا استطاعوا أن يسلطوا سفهائهم على كل صوت إصلاحي، وخطاب معتدل للنيل من ذات الشخص وإسقاطه أمام العامة وتلفيق التهم عليه وربما فصل من وظيفته أو سجن أو حكم عليه بالقتل.

والله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن، والذي قيض اليوم مرسوماً ملكياً يمنع طلب المحرم لمراجعة الدوائر الحكومية والجامعات والعلاج، سيهيئ الأمر للسماح بقيادة المرأة للسيارة والسفر للخارج والحريّة الفكرية والتعددية في الرأي والعمل بالمباحات دون المنع والوصاية من الغلاة.

وفي الحقيقة أن هذه المبشرات لم تكن لولا محاربة الدولة للتشدد، ابتداء بقرار تقنين عمل الهيئة، ونهاية بما وصلنا إليه اليوم ويحفزنا للتفاؤل بانتظار المزيد.

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