6 مايو 2017 مـ / موافق 10 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترتيب مدربي أندية دوري جميل عالمياً

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر موقع “world ranking” العالمي المختص بأخبار وترتيب مدربي كرة القدم حول العالم، تصنيفه الذي كشف عن تصدر السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي، قائمة مدربي أندية دوري جميل للمحترفين عالمياً.

ووفقاً للتصنيف احتل جروس المركز الـ 92 على مستوى العالم، والأول بين مدربي فرق الدوري، فيما حل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، المركز الـ 137، قبل التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد (219).

وتواجد التونسي ناصيف البياوي مدرب الرائد في المركز الـ (349)، قبل مواطنه فتحي الجبال المدير الفني للفتح (369)، واحتل البرازيلي دوس آنجوس، المدير الفني الذي أقيل مؤخراً من تدريب القادسية، المركز (404)، قبل سامي جابر مدرب الشباب (423).

وحل التونسي جلال قادري، مدرب فريق الخليج في المركز الـ (542) قبل مركزين فقط من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنصر (544).

وظهر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب التعاون في المرتبة (516)، قبل الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي (606)، فيما احتل خالد القروني مدرب الباطن المركز الـ 695 عالمياً، قبل المصري عادل عبدالرحمن المدير الفني للوحدة (880).

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