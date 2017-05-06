6 مايو 2017 مـ / موافق 10 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة قائد طائرة بلجيكية أثناء تحليقها بين المغرب وبلجيكا

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

عاش ركاب طائرة تابعة لشركة بلجيكية، لحظات عصيبة وهم يحلقون في فضاء أوروبا قادمين من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إذ ساد الرعب والخوف لأكثر من ساعة، وازدادت حدته عند النزول إثر ارتطام جسم الطائرة بأرضية مدرج مطار شارل روا.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن ربان الطائرة وافته المنية وهو في قمرة القيادة، واستمرت الطائرة في التحليق، وفق برمجتها قبل أن تختل، لينتبه مساعد الربان إلى الأمر، وعند استطلاع أحوال رئيسه انتابه الذعر، بعدما اكتشف أنه فارق الحياة.

وأضافت مصادر حسب صحيفة  “الصباح” المغربية  أن مساعد الربان تكلف بقيادة الطائرة وهو في حالة ذعر شديد، ما سبب حادثا عند نزوله في المدرج إذ ارتطمت الطائرة بالأرضية وتعرضت لخسائر مادية، وقد ساد الصراخ بين الركاب.

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