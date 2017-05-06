وظائف شاغرة في عدد من شركات القطاع الخاص للرجال فقط

(أنحاء) – متابعات :-
جددت غرفة الرياض تأكيدها توافر عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من شركات القطاع الخاص للرجال فقط، تشمل فنيي ميكانيكا ومشرفي أمن.
وحددت الغرفة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين للتقديم على الوظائف المطروحة، والتي تشمل مسميات: (مساعد فني إنتاج، وفني ميكانيكا، ومدخل بيانات)، ويمكن التقديم بمؤهل متوسط ثانوي دبلوم، وكذلك وظائف أمنية بمؤهل ثانوي ومتوسط وجامعي.
وتضمن الوظائف الأمنية المتاحة: (مدير أمن وسلامة، ومشرف أمن، ومشرف السلامة، ومحصل تحصيل، ومسؤول مشتريات، ومنسق مالي وإداري، وأخصائي علاقات مستأجرين، ومنسق تسويق وعلاقات مستأجرين، وخدمة عملاء، وإخصائي تسويق، وللتقديم للوظائف:
http://www.riyadhchamber.com/frm_talab_touzeef1.php .
ويمكن الاطلاع على الوظائف المطروحة وتوقيت التقديم عليها من الجدول التالي: