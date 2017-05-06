7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مديرة مدرسة بالخرج تعتدي على معلمة أمام طالباتها.. و”التعليم” تحقق

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

فتحت إدارة التعليم بالخرج تحقيقاً موسعاً في شكوى ولي أمر إحدى المعلمات؛ بخصوص تعرضها للاعتداء على يد مديرة مدرستها أمام الطالبات، داعياً خلالها إلى اتخاذ اللازم حيال الواقعة ورد اعتبار ابنته.

بدورها، أكدت إدارة التعليم، وفقاً لصحيفة “سبق”، أنها ستطبق جميع القوانين والأنظمة بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف، مشددةً على عدم تهاونها في السماح بمثل هذه التصرفات داخل منشآتها.

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