7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رونالدو يعلن عن عمل مشترك مع رجل أعمال مصري في رمضان

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له مع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عبر حساب اللاعب الرسمي في موقع “تويتر”.

وكتب رونالدو، أمس السبت ، عبر حسابه الذي يحظى بـ 52 مليون متابع معلقًا على الصورة “ترقبوا مشروعا جديدًا.. قريبًا”، دون أن يحدد طبيعة هذا العمل.

من جانبه، نشر أبو هشيمة، عبر حسابه في أنستقرام مقطع فيديو، يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، متحدثًا عن مفاجأة في رمضان 2017.

وعلق أبو هشيمة على الفيديو بالقول: “قريبا سيقع حدث غير عادى مع الوحيد من نوعه كريستيانو رونالدو في رمضان 2017”.

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