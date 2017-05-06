7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“سامسونغ” تُطلق هاتف “غلاكسي”J5 قريبًا.. تعرّف على مميزاته

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – وكالات :-

زعم تقرير جديد أن هاتف سامسونغ جلاكسي J5 إصدار 2017 الجديد حصل أخيرًا على ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC.

وبحسب موقع GSM الهندي، مع حصول الهاتف على ترخيص FCC فهذا يعني اقتراب إطلاقه للمستخدمين حول العالم.

ومتوقع أن يأتى الهاتف بثلاثة إصدارات مختلفة، والتي تحمل أرقام كودية “SM-J530GM وSM-530YM/DS وSM-J530GM/DS.

ويأتى الهاتف بشرائح معالج Exynos 7870، ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغا بايت، وذاكرة داخلية 16 غيغا بايت، مع كاميرا خلفية وأمامية بدقة 12 ميغا بيكس.

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