7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشارك ببرامج قناة بداية يصف جماهيره بـ”الشباصات”.. ويستنكر إرسال فتيات صورهن على رقمه بالواتساب

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي”إنستغرام” مقطع فيديو لأحد الشباب المشاركين في برامج قناة بداية، وهو يصف جماهيره بـ”الشباصات”، وإستغرب الشاب جرأة بعض الفتيات الذي يقمن بإرسال صورهن على رقمه بالواتساب.

وقال الشاب خلال حديثه، إنه تحدث عن هذا الحديث قديما لكن تطور الموضوع في الفترة الاخيرة، وأن ⁠⁠⁠الشباصات الذين يرسلون صورهم في الخاص عبر السناب شات، لكن تطور الموضوع لارسالهن صورهن في رسائل الى رقمه الخاص بالواتساب، وأضاف أنه لم يكن ملتزم، لكن كان قديماً الرجل هو من يطارد الفتيات لكن تطور الامر الأن بالعكس وهو مطاردة الفتيات للرجل.

ووجه سؤاله للفتيات الذين يرسلون صورهن على الواتساب قائلاً لهم: “في المستقبل سوف تتزوجون وتصيرين أم فهل ستكونون راضيين عن أنفسكم”.

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