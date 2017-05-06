أنت تتصفح:الرئيسية»التكنولوجيا»طلب قطاع التكنولوجيا على الذهب يرتفع 3% .. هذه طرق استخدام المعدن الأصفر في الإلكترونيات
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