7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طلب قطاع التكنولوجيا على الذهب يرتفع 3% .. هذه طرق استخدام المعدن الأصفر في الإلكترونيات

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – متابعات : ــ

ارتفع طلب قطاع التكنولوجيا على الذهب بنسبة 3 في المائة في الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى) من العام الجاري، ليسجل 78.5 طن، مقارنة مقارنة بـ76.4 طن في نفس الفترة الزمنية من عام 2016، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وذكر تقرير المؤسسة العالمية أن الذهب المستخدم في الإلكترونيات ارتفع بنسبة 4 في المائة، ليسجل 62.1 طن في الربع الأول من 2017. وكان ذلك بسبب تزايد القدرات اللاسلكية للهواتف الذكية، فضلا عن الطلب القوي على أسلاك الترابط المصنوعة من الذهب. وساعد الطلب القوي على رقاقات الذاكرة في تعويض التأثير السلبي لاستخدام تقنية التغليف ثلاثي الأبعاد (3D)، والتي تستخدم كميات أقل بكثير من أسلاك الترابط.

وكانت التطورات في القدرات اللاسلكية إيجابية لاستخدامها الذهب، إذ يزداد الطلب على الهواتف الذكية التي تُشحن لاسلكياً، ما يبشر بالخير للطلب على لوحات الدوائر المطبوعة (Printed Circuit Boards “PCB”)، وهو مكون من أجهزة الشحن اللاسلكية. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الذهب في تقنية ليزر الانبعاث السطحي ذي التجويف العمودي (Vertical-cavity service-emitting lasers “VCSEL”)، والتي تُستخدم في التعرف على الإيماءات، وأجهزة الاستشعار وتطبيقات الفيديو ثلاثي الأبعاد.

وتأثر قطاع صناعة الصمام الثنائي الباعث للضوء (Light Emitting Diode “LED”)، بسبب التوجه المتزايد نحو تصغير الأجهزة الإلكترونية ومكوناتها المركبة.

وأضاف التقرير العالمي أن العلماء في جميع أنحاء العالم يواصلون اكتشاف استخدامات جديدة للذهب من شأنها أن تؤدي إلى مصادر مستقبلية للطلب على المعدن الأصفر.

واستشهد التقرير ببحث نشره علماء في أمريكا وبريطانيا يصفون كيف ليمكن لجزيئات الذهب داخل المواد الحافزة الكيميائية (Catalysts) أن تدفع تشكيل مادة كيميائية وسيطة مهمة صناعياً، ما يمكن أن يؤدي إلى ازديدا استخدام المواد الحافزة الكيميائية التي تحتوي على جزيئات الذهب في الصناعات الكيماوية.

وأشار تقرير مجلس الذهب أيضاً إلى تطوير باحثين في جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا الأمريكية وسيلة جديدة لاستخدام الذهب في صناعة التكنولوجيا “المرنة” القابلة للارتداء، من خلال زراعة طبقات رقيقة من الذهب على رقاقة سيليكون، ما يُمكّنهم من الحفاظ على جميع الخصائص الإيجابية للسيليكون إلى جانب ما يوفره الذهب من متانة ومرونة للرقاقة.

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