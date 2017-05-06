صور | حريق محل بيع ملابس بفيصلية الطائف يُصيب شخصين باختناق

(أنحاء) – متابعات : ــ
تسبب حريق اشتعل داخل محل بيع ملابس بحي الفيصلية بالطائف، في إصابة شخصين باختناق من جراء دُخان الحريق، وتم علاجهما في الموقع عن طريق مُسعفي الهلال الأحمر، فيما باشرت فرق إطفاء الدفاع المدني الحادثة، وسيطروا على مجريات الحريق.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف لـ”سبق”: “ورد بلاغ مساء السبت عن طريق مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن حريق في معرض لبيع الملابس بحي الفيصلية، وتم انتقال الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أنَّ الحريق في مجموعة كراتين وعلاقات ملابس في أسفل درج مخرج الطوارئ لمعرض مكون من دورين تُقدر مساحة الدور الواحد ٥٠٠ متر تقريبًا، وتقدر المساحة المحترقة ما يقارب ٣ أمتار مربعة”، مؤكدًا إخلاء الموقع من قِبل الدفاع المدني، وإخماد الحريق.
وبيَّن أنَّ الحادث نتج منه إصابة شخصين باختناق، تم التعامل معهما من قِبل الهلال الأحمر، وصحتهما جيدة ولله الحمد.