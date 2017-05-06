7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عمالة تدهس أكياس الأرز وتستخدمها كـ “جسر”.. وصاحب المطعم: “مالك شغل”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثق مواطن مقطع فيديو بعدسة جواله لعمالة في أحد المطاعم تستخدم أكياس الأرز الممتلئة كجسر يعبرون منه إلى داخل المحل.

وبين المقطع لحظة نشوب مشادة بين المواطن الذي وثق المقطع وصاحب المطعم، حيث قال الأخير له “ما المشكلة فرأس مالي هذا ومالك شاناً به”، فرد عليه المواطن “البلدية هي الجهة المختصة على محاسبتك”.

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