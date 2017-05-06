7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاهد .. أديل تحتفل بعيد ميلادها الـ29 متنكرةً في شخصية بالـ80 من عمرها

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

احتفلت المغنية البريطانية أديل بعيد مولدها التاسع والعشرين على طريقتها الخاصة. إذ نشرت صورةً لها على حسابها الخاص على إنستغرام، مساء 5 مايو، متنكرةً في شخصية “نان تايلور”، المعروفة من برنامج The Catherine Tate Show.

وظهرت المغنية الشابة بشعرٍ أبيض مجعد ووجهٍ شاحب عجوز، معلقةً على الصورة بالقول: “اقتربت من الـ30، شكراً على أمنياتكم الطيبة لي.. أراكم قريباً”.

الشخصية التي تنكرت أديل في شكلها هي امرأة في الثمانينيات من عمرها، لا تكف عن الشكوى من حياتها.

أديل استطاعت تحقيق شعبية جماهيرية ملحوظة، حتى إنها أصبحت من أغنى الموسيقيين تحت سن الـ30 في المملكة المتحدة، بحسب قائمة The Sunday Times Rich.

فيما تُقدر ثروة أديل بين 85:125 مليون جنيه إسترليني (110:162 مليون دولار)، وبذلك تصبح أغنى موسيقية منفردة، أي لا تنتمي إلى فرق موسيقية.

جدير بالذكر أن أديل رُشحت لـ300 جائزة فنية، حصلت منها على 147، منها 9 جوائز بريت-BRIT، والتي شملت 15 جائزة غرامي، وغولدن غلوب. وهذا العام وحده فازت بأربع جوائز بريت من بينها أفضل ألبوم وأفضل مغنية بريطانية.

Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon x

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