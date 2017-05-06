أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»شاهد .. أديل تحتفل بعيد ميلادها الـ29 متنكرةً في شخصية بالـ80 من عمرها
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